Smarrito per il centro di Roma: bimbo di 6 anni ritrovato dai carabinieri

Si è allontanato dai genitori e si è smarrito per il centro di Roma. Si tratta di un bambino inglese di 6 anni notato dai carabinieri della stazione pizza Farnese in transito lungo corso Vittorio Emanuele II. Il bambino era solo e impaurito, camminava lungo la strada attraversando di continuo la carreggiata.

Dopo averlo avvicinato e tranquillizzato, i militari sono riusciti a rintracciare, grazie alle comunicazioni scambiate tramite la centrale operativa del gruppo di Roma, i genitori, cittadini inglesi a Roma per turismo, che si trovavano presso gli uffici della gendarmeria vaticana, a cui si erano rivolti per segnalare la sparizione. Il minore, in buone condizioni di salute, è stato assistito e ristorato dai carabinieri che lo hanno poi riaffidato ai genitori.