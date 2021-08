Spari nella notte a Ostia e Castel Gandolfo

Nessun ferito, si indaga per risalire ai responsabili

Spari da un’auto nella notte a Ostia. I carabinieri della compagnia di Ostia sono intervenuti in seguito all’esplosione in aria di quattro colpi d’arma da fuoco da un’auto in transito sul Lungomare Paolo Toscanelli. Non si registrano feriti.

I rilievi tecnici sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno repertato 4 bossoli di pistola che sono stati sequestrati. Indagini in corso per risalire ai responsabili.

Sempre nella notte a Castel Gandolfo, vicino Roma, sono stati esplosi colpi di pistola da un’auto che è poi scappata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo che hanno rinvenuto alcuni bossoli e un’ogiva all’interno dello sportello lato guida di un’auto parcheggiata. Nessun ferito. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili. Al momento non sembrerebbero esserci collegamenti tra i due episodi.