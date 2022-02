"Non è compito dell'amministrazione capitolina fare proposte bensì esaminare progetti"

Il Campidoglio smentisce di aver scelto un’area per la costruzione dello stadio della Roma. Un’ipotesi che era stata riportata oggi da diversi quotidiani, che fonti interne smentiscono in “maniera netta”, precisando che “non è compito dell’amministrazione capitolina fare proposte bensì esaminare progetti e da questo punto di vista si ribadisce la piena disponibilità a esaminare con la società puntuali proposte in merito allo stadio”.