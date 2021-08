Stadio Roma: Raggi, “aspettiamo il progetto della società”

Ieri la sindaca ha incontrato in Campidoglio i vertici dell'As Roma, e non ha smentito l'ipotesi di fare causa alla società calcistica e a Eurnova, per l'abbandono del progetto a Tor di Valle

Il progetto per il nuovo stadio dell’As Roma “lo deve presentare la società. Quindi finché non viene ufficialmente presentato direi che parlarne è inutile. Però sappiamo quello che già ci è stato detto, uno stadio integrato nella città. Noi siamo pronti a sederci al tavolo o meglio lo stiamo già facendo. Prima di poter dare qualunque opinione dobbiamo vedere le carte”. Così in una intervista a Il Romanista la sindaca di Roma Virginia Raggi che nella giornata di ieri ha incontrato in Campidoglio i vertici dell’As Roma, il Ceo Guido Fienga e Stefano Scalera.

Rispetto alle voci che il Campidoglio stia valutando l’opportunità di far causa alla As Roma e a Eurnova, per l’abbandono del progetto su Tor di Valle, infine, Raggi ha risposto: “Non confermo, né smentisco”.