Stalking: al via processo Varriale, tra testi Paola Ferrari

E’ stato aggiornato al prossimo 9 maggio il processo che vede imputato per stalking ai danni della sua ex compagna, il giornalista televisivo Enrico Varriale. Il procedimento si e’ formalmemte aperto oggi davanti al giudice monocratico dopo che la procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il rito immediato per Varriale. Nella prossima udienza, che si svolgera’ a porte chiuse, verra’ ascoltata la vittima.

La procura aveva chiesto e ottenuto il processo con rito immediato per l’ex vicedirettore di Raisport. Lo scorso 30 settembre Varriale era stato sentito a piazzale Clodio nell’interrogatorio davanti al gip Monica Ciancio che aveva disposto il ”divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa” e di “non comunicare con lei neppure per interposta persona”.

“Le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalita’ aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”, scriveva il giudice. Il giudice monocratico questa mattina ha fissato l’audizione della donna per il prossimo 9 maggio, esame che avverra’ a porte chiuse. Nell’ammettere le liste testi ha pero’ escluso, come richiesto dal legale di parte civile l’avvocato Teresa Manente, un consulente tecnico inserito dalla difesa di Varriale per accertare lo stato di ansia e di paura. Il giudice ha motivato la decisione spiegando che gli atti persecutori non vanno accertati attraverso un consulente. Tra i testi ammessi, presenti nella lista del giornalista, c’e’ anche la sua collega Paola Ferrari che potra’ testimoniare sui fatti.