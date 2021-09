Tabaccaio di Napoli scappato con Gratta e vinci, bloccato a Fiumicino

Voleva andare a Fuerteventura, alle Canarie

Valigia pronta, bermuda e occhiali da sole pronto per partire alla volta delle Canarie in Spagna. I carabinieri hanno fermato il titolare della tabaccaria scappato ieri con un biglietto vincente del Gratta e Vinci da 500 mila euro. Era all’aeroporto di Fiumicino a Roma. I carabinieri della compagnia Stella lo hanno denunciato per furto.

Appena raccolta la denuncia della donna cui ha strappato il tagliando fortunato, i militari dell’Arma avevano diramato le ricerche per l’intero territorio europeo, frontiere comprese.

Quando si e’ presentato allo scalo aereo della capitale con un biglietto aereo per Fuerteventura, pronto a lasciare l’italia, la Polizia di Frontiera ha rilevato l’alert sulla sua identita’ e lo ha bloccato. Contattati i carabinieri, l’uomo e’ stato identificato e denunciato a piede libero.

Non aveva con se il tagliando vincente e continuano, dunque, gli accertamenti per ritrovarlo.