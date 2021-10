Tangenziale Est chiusa per incidente: a Roma traffico in tilt

Code in entrata già da Settecamini, traffico paralizzato nelle zone limitrofe

Mattinata d’inferno per gli automobilisti romani.

Code fino a 7 km sul Tratto Urbano della A24 da Settecamini alla Tangenziale est in entrata a Roma a causa di un incidente avvenuto all’alba.

La Tangenziale è stata infatti chiusa fino alle nove circa di mattina. Sul posto gli agenti del Gruppo Tiburtino.

In tilt anche le strade vicine, sulla Salaria e la zona di Corso Francia, via Tiburtina tra Settecamini e Rebibbia in direzione Centro, via di Grotta di Gregna, Pontina e Grande Raccordo Anulare, tra Trionfale e Cassia Bis. La situazione viaria, intorno alle 10 circa, è tornata sotto controllo.