Domani a Roma corteo dalle ore 8 alle 22 contro il ddl Concorrenza

Tutte le sigle sindacali dei tassisti hanno confermato lo sciopero generale per domani mercoledì 24 novembre. La protesta culminerà con un corteo a Roma al quale parteciperanno i tassisti provenienti da tutta Italia per manifestare in primis contro il ddl Concorrenza che, secondo loro, andrà a deregolamentare ulteriormente il settore a favore delle multinazionali.