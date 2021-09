Tensione sulla scuola, allarme dei presidi in vista della ripresa

Ma oltre il 90% del personale ha fatto almeno una dose

Presidi in allarme dopo le dichiarazioni del ministro Bianchi di ieri sulla possibilità di stare senza mascherine in classi di vaccinati: 2ci sarà sempre qualcuno di non vaccinato. E questo creerà una situazione di disagio, con il rischio di emarginazione da parte dei ragazzi che vorrebbero levare la mascherina”, ha detto il presidente dell’associazione di categoria. Ma il ministero ribadisce che la possibilità è prevista dal decreto approvato il 6 agosto. Il 92,1% del personale ha fatto almeno la prima dose, ma resta un 8% che non si è vaccinato.