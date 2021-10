Messi in fuga dal direttore

Tentata rapina nella banca Intesa San Paolo di viale Trastevere a Roma poco dopo le 13.

Dalle prime informazioni sembra che i dipendenti abbiano sentito un forte botto e si siano visti piombare nella filiale i banditi. I rapinatori avrebbero praticato un foro nel muro da un appartamento adiacente per introdursi in banca. A quel punto è scattato il sistema antirapina e i banditi sarebbero stati messi in fuga dallo stesso direttore.

Sul posto subito dopo sono arrivate almeno sette pattuglie della polizia. Sono in corso i rilievi.