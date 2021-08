Terremoto di magnitudo 7,2 ad Haiti

Si registrano vittime. Lo riferisce la Protezione civile

Un terremoto di magnitudo 7.2 e’ stato registrato ad Haiti. Come riferisce l’Usgs, l’epicentro e’ stato localizzato a 12 chilometri a Nord-Est di Saint-Louis du Sud, a Ovest di Port-au-Prince.

Si registrano vittime. Lo riferisce la Protezione civile. “Ci sono morti, lo confermo, ma non ho ancora il bilancio preciso”, ha detto il direttore della protezione civile Jerry Chandler, aggiungendo che il primo ministro Ariel Henry si stava recando al centro operativo nazionale di emergenza a Port au Prince.

Il Servizio geologico degli Stati Uniti ha emesso un allerta tsunami.

Video e foto condivise online mostrano gravi danni agli edifici nella città di Jeremie, a circa 125 miglia a ovest della capitale Port-au-Prince, con cumuli di macerie nelle strade. Un video mostra una scena di caos a Les Cayes, dove un edificio è crollato in una strada tra le urla di panico dei residenti. L’agenzia di protezione civile di Haiti, citata dai media internazionali, ha detto che le case sono crollate e si teme che ci siano vittime a causa del sisma, che è stato avvertito anche in Giamaica. Il sisma ha colpito la parte occidentale di Haiti ma è stato avvertito in tutto il Paese, dove una devastante scossa di magnitudo 7.0 si stima abbia ucciso circa 300.000 persone nel 2010