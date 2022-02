Terribile incidente a Viterbo: perde il controllo dell’auto e rimane incastrato tra lamiere, grave un 29enne

È accaduto sulla via Cassia, nel territorio di Montefiascone, in località Zepponami

Terribile incidente sulla via Cassia, nel territorio di Montefiascone. Un ragazzo di 29 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere uscito di strada con la sua auto, che è finita contro un muro di contenimento, rimanendo incastrata tra questo e un albero.

Il giovane ha perso il controllo della macchina in località Zepponami, finendo con l’auto, letteralmente pressato nel poco spazio, circa un metro, tra l’albero e il muro. I vigili del fuoco di Viterbo hanno dovuto lavorare non poco per poterlo liberare dal groviglio di lamiere schiacciate. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi.