Terribile incidente su A1: auto si ribalta, gravissimi 2 giovani

E' accaduto nel tratto compreso tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano

L’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Grande Punto, e’ uscita di strada ribaltandosi piu’ volte e finendo la corsa contro un terrapieno in A1: due giovani residenti in provincia di Latina sono rimasti gravemente feriti in uno schianto avvenuto all’alba lungo la corsia nord nel tratto compreso tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano, al chilometro 651.

I due giovani, provenienti da sud e di ritorno a casa, in provincia di Latina, sono stati dapprima soccorsi e trasportati al ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone e poi vista la gravita’ delle lesioni sono stati trasferiti in elicottero a Roma. Nell’impatto contro il pilone l’auto e’ andata completamente distrutta e per poter estrarre i due occupanti dall’abitacolo e’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino.

L’esatta dinamica dell’incidente e’ ora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Cassino.