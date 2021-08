Deviate diverse linee bus

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Chiuso per danni da maltempo il sottopasso di piazzale della Stazione Tiburtina, le linee 211-309-409-545 provenienti dalla stazione Tiburtina, deviano via della Lega Lombarda, inversione di marcia a piazzale delle Provincie, via della Lega Lombarda, normale itinerario.

Le linee 71-163-448-492 provenienti dalla Stazione Tiburtina, deviano via della Lega Lombarda, piazzale delle Provincie, viale delle Provincie, Via Tiburtina, normale di linea. È quanto si legge in un tweet di InfoAtac.