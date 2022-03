Tivoli: controlli straordinari, chiuso per 5 giorni un esercizio commerciale

Violata la normativa di prevenzione contro il covid-19

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto della diffusione della pandemia da Covid 19, svolti in ottemperanza alla normativa vigente, prosegue la quotidiana azione preventiva messa in campo dal Commissariato Distaccato di Tivoli. In tale contesto, nella serata del 15 marzo scorso, nella frazione Villa Adriana, gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a chiusura preventiva per la durata di 5 giorni un esercizio commerciale di alimentari. Durante il controllo, infatti, un cittadino originario del Bangladesh, addetto alla vendita, privo di documenti e di regolare contratto di lavoro, è risultato sprovvisto di “green pass”. A suo carico è stata elevata la prevista sanzione della chiusura amministrativa di 400 euro irrogata anche ad un suo connazionale, quale preposto dell’attività commerciale, per violazione della normativa in materia di contenimento del virus Covid-19.