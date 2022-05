Tivoli, incidente sul lavoro: colpito da frammento legno, è grave

Il falegname ha perso un occhio

Incidente sul lavoro in una falegnameria in via Lago di Albano, a Tivoli, vicino Roma.

Un 69enne, titolare dell’attivita’, mentre azionava un macchinario in manutenzione e’ stato colpito al volto da un frammento di legno.

L’esplosione ha fatto saltare alla vittima il bulbo oculare destro.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il 69enne in elisoccorso all’ospedale. L’uomo, sottoposto a intervento chirurgico, e’ ricoverato in prognosi riservata e gravi condizioni.

Sul posto la Asl di Roma, la Polizia Scientifica e i poliziotti del commissariato Tivoli che hanno sequestrato il macchinario e avviato i primi accertamenti.