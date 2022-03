Tivoli: rifiuti in fiamme in un campo nomadi

L'incendio è ancora in corso da stanotte alle 3

Un cumulo di rifiuti di vario genere è andato a fuoco, questa notte poco dopo le 3 in via Parma a Tivoli. Si tratta di metri cubi di rifiuti ammassati all’interno di un campo nomadi. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e una autobotte di supporto. L’incendio è ancora in corso e i pompieri stanno lavorando stanno lavorando per estinguere le fiamme. Poi si provvederà alla bonifica dell’area con l’utilizzo di una pala meccanica.