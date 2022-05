Tor Vergata: esplodono contatori del gas, evacuate 10 famiglie – FOTOGALLERY

I caschi bianchi hanno chiuso via Carcaricola, nel tratto tra via Alenda e via Francesco Gonin

Esplosione questa mattina, alle prime luci dell’alba, di una decina di contatori del gas posizionati a livello strada in via di Carcaricola 85, in zona Tor Vergata. L’esplosione, avvenuta intorno alle 5:15, è stata preceduta da un incendio, e ha coinvolto alcuni cassonetti per la raccolta differenziata che si trovavano nelle vicinanze. Non si registrano al momento intossicati a parte una donna anziana di 80 anni che ha registrato alcuni parametri irregolari. A lavoro i tecnici di Italgas per riparare la falla presente nelle tubature

I caschi bianchi hanno chiuso via Carcaricola, nel tratto tra via Alenda e via Francesco Gonin, per agevolare l’intervento dei vigili del fuoco e per garantire la sicurezza delle persone. In corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco e del personale di Italgas.