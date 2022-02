Torna alla biblioteca di Ciciliano un antico volume che era stato rubato

L'opera - "Registro storico comunale di Ciciliano (RM) risalente all'anno 1786" - era stata trafugata e messa in vendita su un famoso social network

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

È stato ritrovato un volume antico che era stato sottratto alla biblioteca di Ciciliano, comune della città metropolitana di Roma. L’opera – “Registro storico comunale di Ciciliano (RM) risalente all’anno 1786” – era stata trafugata e messa in vendita su un famoso social network. Fa parte della documentazione tipica delle Comunità dello Stato Pontificio, rientra in una più ampia serie presente già nell’Archivio comunale di Ciciliano e riveste un forte interesse culturale e storico per il comune laziale.

Le indagini sono partite nel mese di dicembre 2020, dopo una comunicazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio che segnalava la pubblicazione di un post, su un noto social network, di un annuncio di vendita relativo a un registro risalente all’anno 1786, facente parte dell’Archivio Storico comunale di Ciciliano.

Le successive attività svolte dai carabinieri di Roma hanno permesso di recuperare il volume che era in possesso di un cittadino residente nella capitale, ritenuto dagli investigatori – fino a questo momento ritenuto – detentore in buona fede.