Tornano i ‘saltafila’ al Colosseo, 9 abusivi multati

Allontanati 8 ore con il daspo urbano

Controlli antiabusivismo e antidegrado dei carabinieri nell’area del Colosseo. Il bilancio e’ di 9 “saltafila” abusivi sanzionati e allontanati per 48 ore con il daspo urbano. Per tutta la giornata di ieri, i carabinieri della compagnia Roma Centro e del Comando Piazza Venezia hanno attuato una massiccia attivita’ di controllo all’interno delle aree turistiche vicine al parco archeologico del Colosseo.

I carabinieri hanno notato i 9, di varie nazionalita’, mentre esercitavano nelle aree limitrofe all’anfiteatro Flavio, senza alcun titolo, attivita’ di promozione turistica e intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al Colosseo, preventivamente acquistati online.

I nove promoter irregolari, sono stati sanzionati per 4.500 euro complessivamente e gli e’ stata applicata anche la sanzione per la violazione del divieto di stazionamento, con ordine di allontanamento dall’area del Colosseo per 48 ore, il cosiddetto daspo urbano. Inoltre i militari hanno anche sequestrato 5 badge plastificati da tour operator, 2 blocchetti di ricevute intestati ad una agenzia turistica, 15 biglietti d’ ingresso per il Colosseo e un dispositivo “POS” per i pagamenti elettronici, con 15 scontrini attestanti.