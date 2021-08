Tornano i sanpietrini in via del Corso

Sono partiti i lavori di riqualificazione tra piazza Venezia e Largo Chigi

Sono iniziati nei giorni scorsi di notte i lavori in via del Corso tra piazza Venezia e Largo Chigi. In un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi spiega che l’intervento è reso possibile da “Strade nuove, il nostro programma attivo in tutta la città per potenziare la sicurezza su ponti e strade della città”.

Inoltre “via del Corso tornerà ad essere in sanpietrini – sottolinea Raggi -. Una delle strade più iconiche del centro storico cambierà volto nei prossimi mesi nel tratto pedonale da Piazza del Popolo a via delle Convertite, ma nel frattempo riqualifichiamo il manto stradale dove transitano bus e taxi. Ce lo avevano chiesto tanti cittadini e le attività commerciali della zona per potenziare la sicurezza e ripristinare il decoro. Si aggiunge all’importante lavoro di riqualificazione che stiamo portando avanti – conclude – con il nostro piano sanpietrini a Piazza Venezia, via IV Novembre e via Nazionale”.