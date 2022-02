Traffico influenze, Amara rinviato a giudizio a Roma

Assieme all'ex poliziotto Filippo Paradiso. Per i due il processo è stato fissato al 3 maggio 2023.

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’avvocato Piero Amara per l’accusa di influenze illecite assieme all’ex poliziotto Filippo Paradiso. Per i due il processo e’ stato fissato al 3 maggio 2023.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2018.

Secondo il capo di imputazione, Paradiso “sfruttando e vantando relazioni con pubblici ufficiali in sevizio presso ambienti istituzionali si faceva indebitamente promettere e consegnare denaro o altre utilita’ indebite da Piero Amara come prezzo della propria mediazione”. Si tratta di utilita’ consistite in denaro “per un valore non inferiore a 2 mila” e nella “messa a disposizione di carte di credito per viaggi aerei, e di un appartamento a Trastevere per oltre un anno di cui Amara aveva avuto la disponibilita’”.

Reato aggravato, secondo i pm, per Paradiso nella sua qualita’ di pubblico ufficiale. Nel corso dell’udienza davanti al giudice gli avvocati difensori, Gianluca Tognozzi e Salvino Mondello, avevano sollecitato, tra l’altro, la trasmissione degli atti per competenza territoriale a Potenza ravvisando una connessione con un procedimento in corso nel capoluogo della Basilicata.