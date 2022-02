Tragedia a Mentana: auto invade marciapiede e travolge pedone, muore 55enne

La vittima aveva quattro figli. Nel 2022 già 18 morti sulle strade di Roma e provincia

Incidente stradale mortale ieri sera a Mentana, vicino Roma.

Un’autovettura, condotta da un 54enne, mentre percorreva via Nomentana, per cause in corso di accertamento, ha invaso il marciapiede destro e ha investito un pedone di 55 anni. A causa dell’impatto l’uomo e’ morto sul colpo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana. Rilievi da parte dei militari della sezione Radiomobile di Monterotondo. Indagini in corso per l’esatta dinamica del sinistro.

A Roma e provincia sale così a 18 il numero delle vittime della strada dall’inizio dell’anno. Proprio due giorni fa davanti alla Prefettura, in piazza Santi Apostoli, è stato organizzato un flash mob per ricordare i 15 morti di gennaio nella Capitale in seguito a incidenti stradali.