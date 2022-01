Portata al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso.

Un bambina di quattro anni e’ caduta da un balcone in via di Valle Melania, nel quartiere Prati Fiscali, a Roma. A lanciare l’allarme e’ stato il portiere dello stabile che ha chiamato il 112. Sul posto il 118 che ha portato la bimba al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia. Indagini in corso.