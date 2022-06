E' accaduto nel quartiere Trieste

Ennesimo femminicidio a Roma.

Un uomo di 76 anni ha ucciso, a colpi di arma da fuoco, la moglie di 72 anni nella propria abitazione, nel quartiere Trieste.

L’uomo, poi, accompagnato dal proprio avvocato, si è costituito alla polizia.

Gli inquirenti sono sul posto, in via Mascagni, per capire la dinamica di quanto avvenuto.