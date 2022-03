Tragedia a San Felice Circeo, muore bracciante indiano in un incendio

Necessario attuare legge contro caporalato

Un bracciante agricolo indiano di 50 anni è deceduto in seguito all’incendio di un prefabbricato a San Felice Circeo, in provincia di Latina. Il rogo, avvenuto nella sera di ieri, sarebbe statoto causa del malfunzionamento di una stufa a gas. La consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti, ha spiegato: “Sono addolorata per la morte del bracciante di origine indiana, in seguito ad un rogo che si è sviluppato all’interno di un prefabbricato nelle campagne di San Felice Circeo.

Le circostanze in cui è avvenuta questa tragica vicenda, dimostrano ancora una volta la necessità di dare attuazione alla legge contro il caporalato che la Regione Lazio ha approvato tre anni fa”.

La Bonafoni ha aggiunto: “L’impianto della legge, di cui sono stata promotrice, riconosceva e riconosce fra gli altri il diritto alla casa dei lavoratori in agricoltura, proprio in considerazione delle condizioni disumane in cui i braccianti specie di origine straniera sono costretti a vivere, anche nelle pianure pontine – spiega – L’evento drammatico dimostra che la strada per garantire i diritti dei lavoratori è ancora lunga e ha bisogno di determinazione nella lotta contro la pratica odiosa del caporalato e dello sfruttamento”.