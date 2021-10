Tragedia a Velletri: 70enne si uccide gettandosi da finestra, in casa moglie morta

Presenterebbe diverse ferite.

Probabile omicidio-suicidio a Velletri, comune dei Castelli Romani. Un 70enne si e’ gettato dalla finestra del terzo piano della sua palazzina in via Matteotti 5. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, e’ morto in ospedale.

All’arrivo dei carabinieri nell’appartamento e’ stato trovato il cadavere della moglie che presenterebbe diverse ferite.

Ad indagare i militari della Compagnia e della Stazione di Velletri e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati per i rilievi. Sul posto medico legale e magistrato di turno della procura di Velletri.