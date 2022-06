Tragedia a Vicovaro: sbanda con la moto e si schianta contro un’auto

Moltissimi i messaggi di cordoglio, anche dalla squadra di calcio dell'Asd Vicovaro dove Alessandro Maiorani faceva il team manager.

Perde il controllo dello scooter e muore sul colpo in un incidente. L’episodio e’ avvenuto ieri pomeriggio su via Tiburtina Valeria a Vicovaro, in provincia di Roma. La vittima e’ un 36enne romano residente nella zona. Conosciuto come “Jeff”, Alessandro Maiorani lascia la moglie e due bambini, ma anche il pub Kilkenny che gestiva, e la squadra di calcio dell’Asd Vicovaro dove faceva il team manager.

Il sindaco: “Era un personaggio, uno stimolo potente della vita e nella vita della nostra piccola ma vivace comunità. Tutta Vicovaro ti piange”.

L’uomo avrebbe sbandato e impattato violentemente contro l’auto che viaggiava davanti a lui, morendo sul colpo. Intervenuti i carabinieri e il personale del 118. La salma e’ stata trasportata all’ospedale Tor Vergata.