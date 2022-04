Tragedia a Zagarolo: cade in un pozzo di raccolta acque piovane, morto 71enne

Sono in corso le indagini per ricostruire le cause dell’accaduto da parte dei carabinieri di Palestrina.

I vigili del fuoco di Palestrina al lavoro per recuperare il corpo senza vita di un 71enne caduto in un pozzo di raccolta di acque piovane nel comune di Zagarolo.