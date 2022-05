Tre giorni fa, invece, era toccata all'altra bambina, sempre di 4 anni, andare in un reparto pediatrico.

E’ stata sciolta la prognosi per la seconda bambina di 4 anni vittima dell’incidente avvenuto presso l’asilo dell’Aquila e ricoverata per una frattura cranica in terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli.

Questa mattina, infatti, la piccola e’ stata trasferita presso la neurochirurgia infantile del Gemelli dove proseguira’ le cure. Tre giorni fa, invece, era toccata all’altra bambina, sempre di 4 anni, lasciare la Terapia intensiva per un reparto pediatrico.