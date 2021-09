L'uomo era in compagnia della moglie

Colto da malore in un ristorante della Capitale, un 70enne e’ morto ieri sera a Roma. E’ accaduto in via di Donna Olimpia, in zona Gianicolense. L’uomo era in compagnia della moglie quando improvvisamente si e’ accasciato a terra.

Gli agenti del XII Gruppo Monteverde, in servizio nella zona, sono intervenuti insieme al personale del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il 70enne non c’e’ stato nulla da fare.