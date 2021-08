Tragedia sfiorata a Roma, crolla solaio in un laboratorio analisi: 4 feriti

E' accaduto nel quartiere Aurelio

Paura a Roma, nel quartiere Aurelio, per il crollo di un solaio in un laboratorio di analisi, durante alcuni lavori di ristrutturazione al pianterreno. Quattro le persone coinvolte e affidate alle cure dei sanitari: due donne di 34 e 38 anni, quest’ultima ricoverata al San Camillo in codice rosso ma non in pericolo di vita, e due operai di 71 e 37 anni che al momento del crollo stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione nella palestra al piano inferiore al laboratorio di analisi.

Da chiarire le cause dell’incidente.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Roma, i carabinieri della compagnia San Pietro e della stazione di Madonna del riposo e personale dello Spresal dell’Asl.

Sequestrati dai militari i locali coinvolti dal crollo e un demolitori che stavano utilizzando i due operai.