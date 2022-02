Tragedia sfiorata al liceo Tasso di Roma: trave cade e ferisce una studentessa

I tecnici della Città metropolitana di Roma capitale hanno effettuato il sopralluogo: la doga risultava non serrata alla parete con viti. Domani la verifica verrà estesa alle altre tre aule con analoga controsoffittatura.

Non era fissata alla parete la trave caduta ieri mattina in un’aula del liceo Tasso a Roma.

La doga ha colpito tre studentesse, urtando in modo lieve due ragazze e ferendo una ragazza. Lo spiega in una nota lo stesso istituto affermando inoltre che “nessuna anomalia si era evidenziata in passato. I tecnici della Città metropolitana di Roma capitale hanno immediatamente effettuato il sopralluogo e ad esito dello stesso è stato riscontrato che quell’unica doga risultava non serrata alla parete con viti. Domani la verifica verrà estesa alle altre tre aule con analoga controsoffittatura. La ragazza colpita si è recata al Pronto Soccorso ed è attualmente in buona condizione di salute. A lei va il saluto affettuoso dell’intera comunità scolastica”.

“Un ringraziamento particolare va alla collaboratrice scolastica Simona Muzio che afferrando prontamente un capo della doga ha attenuato l’impatto e all’arch. Francesco Ruzzante, responsabile della manutenzione, che ha fatto intervenire tempestivamente i tecnici della Città metropolitana” conclude la nota del ‘Tasso’.