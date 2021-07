Tragedia sfiorata nella notte a Roma, uomo precipita da Ponte Sisto

Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Un uomo e’ precipitato nella notte da Ponte Sisto al centro di Roma. L’allarme e’ scattato intorno alle 3.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Trastevere. I pompieri hanno recuperato il 30enne marocchino, caduto alla base di un pilastro, che e’ stato ricoverato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri.

Gli investigatori stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona, luogo di movida della capitale, e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.