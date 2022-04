Tragico schianto a Colleferro: 20enne muore in incidente stradale

E' accaduto sulla via Casilina, gravi due coetanei

Una ragazza di 20 anni è morta e due suoi coetanei sono rimasti gravemente feriti, questa notte, in un incidente stradale avvenuto sulla via Casilina a Colleferro. L’incidente è avvenuto alle 2:30 circa e i giovani viaggiavano tutti sulla stessa auto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Colleferro che hanno estratto i giovani dai rottami della vettura. Per la 20enne non c’è stato nulla da fare. i suoi compagni di viaggio sono stati traportati in ospedale in condizioni gravi.

L’auto su cui i giovani viaggiavano è una Bmw il cui conducente di 21 anni, nei pressi del civico 17 della via Casilina a Colleferro, ha perso il controllo schiantandosi più volte.

Nell’auto il giovane viaggiava con due ragazze, una coetanea e una 20enne. A perdere la vita è stata proprio la più giovane. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri di Colleferro.