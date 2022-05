Tuscolana: auto car sharing in fiamme, distrutte 11 macchine

L’incendio è divampato questa notte poco dopo le 2 in via Vincenzo Lamaro all’interno del piazzale del centro commerciale Cinecittà 2

Ben 17 auto sono rimaste coinvolte, questa notte in un incendio in zona Tuscolana a Roma. In larga parte si tratta di macchine del car sharing, tutte fiat 500, 11 delle quali sono andate completamente distrutte e 4 seriamente danneggiate. Danneggiate anche 2 auto private. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato il rogo a fatica nel tentativo di evitare che le fiamme si estendessero ulteriormente. si indaga per risalire alle cause.

L’incendio è divampato questa notte poco dopo le 2 in via Vincenzo Lamaro all’interno del piazzale del centro commerciale Cinecittà 2 dove erano parcheggiate in gran numero le auto del car sharing Enjoy. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Roma, anche i carabinieri della compagnia Roma Casilina e i loro colleghi del nucleo radiomobile del provinciale. Si indaga per risalire alle cause che hanno innescato l’incendio