Ubriaco investe bimbo di 5 anni e scappa vicino Roma, denunciato

Il bambino è stato trasportato cosciente al Policlinico Gemelli ma è in prognosi riservata. L'auto del conducente è stata sequestrata

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Tragedia sfiorata a Fiano Romani, vicino Roma. Un 18enne a bordo di un’autovettura ha investito nella notte su via Bachelet un bambino di 5 anni che era appena sceso dall’auto dello zio. Il giovane, che inizialmente si era dato alla fuga, e’ poi tornato sui suoi passi e si e’ consegnato ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monterotondo e ai colleghi della stazione di Capena.

Il bimbo e’ stato soccorso e trasportato in elisoccorso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

E’ in prognosi riservata, ma all’arrivo al nosocomio era cosciente. Nel corso delle analisi di rito il 18enne e’ risultato positivo all’alcol. Il giovane e’ stato denunciato per lesioni personali stradali gravi, omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza. I militari hanno inviato una prima informativa all’autorita’ giudiziaria di Rieti.