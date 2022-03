Ucraina: da Roma il convoglio Modavi, 80 tonnellate di cibo e medicine

Verso Polonia beni raccolti anche da coordinamento romano di FdI

Partira’ domani da Roma, destinazione Rzeo’w, in Polonia, a 80 chilometri dal confine con l’Ucraina, il convoglio del Modavi Protezione Civile, promotore in collaborazione con Opes della campagna #donaconilcuore: consegnera’ i beni di prima necessita’ (alimenti e medicinali) frutto della raccolta nazionale dei due enti e promossa nei quartieri della Capitale dal coordinamento romano di Fratelli d’Italia, in collaborazione con il dipartimento Volontariato e terzo settore.

Si tratta, spiega un comunicato, di una spedizione complessiva di 80 tonnellate (40 da Roma, 40 dall’Abruzzo), tra alimenti e medicinali, che verranno consegnate alle autorita’ della Regione dei Precarpazi, in particolare alla Caritas locale, nella mattinata di venerdi’. Della delegazione faranno parte Emanuele Buffolano (presidente nazionale del Modavi Protezione civile), Massimo Milani (coordinatore Fratelli d’Italia Roma), Andrea Bigioni (Modavi Protezione Civile Lazio), Francesco Todde (presidente Gioventu’ nazionale Roma) e alcuni volontari responsabili della campagna “Kiev chiama Roma risponde”, in soccorso del popolo ucraino, vittima dell’aggressione di Mosca.