Ucraina: il 20/3 manifestazione per la pace a Roma, strade chiuse e bus deviati

A Piazza San Giovanni attese circa 2mila persone. Possibili disagi alla mobilità anche per via del derby, alle 18, tra Roma e Lazio

Sono attese circa 2mila persone domenica a Roma, in piazza San Giovanni, per chiedere la fine della guerra in Ucraina.

Tra i promotori della manifestazione anche il sindacalista Aboubakar Soumahoro che, sui social, ha annunciato la presenza del cantautore romano Riccardo Sinigallia, Gemitaiz, Flavio Insinna, Roy Paci, Mimmo Lucano, Elio Germano, Leo Gassman, Cecilia Strada, Margherita Vicario, Diodato, Cosmo, Gaia.

Possibili deviazioni per i bus della zona. Nella mattinata invece, dalle 9:00 alle 19:00 per una festa parrocchiale, sara’ chiusa al transito via Andrea Doria, tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Deviate le linee di bus. Continuano gli interventi di potature per le strade della Capitale. Infatti, lunedi’ dalle 7:00 alle 17:00 sono in programma interventi in viale Regina Margherita. Fino a cessate esigenze (esclusi sabato e domenica) la strada sara’ chiusa tra piazza Buenos Aires e via Salaria: il tram 3 sara’ sostituito dai bus sull’intero percorso; il Tram 19 su gomma tra Porta Maggiore e piazza Risorgimento.

Possibili disagi alla mobilità, per via del derby, alle 18, tra Roma e Lazio, legati alla presenza dei tifosi in giro per la Capitale.

Nella notte di lunedi’, invece, dalle 22:00 alle 4:00 del mattino successivo, per il ripristino della sede tranviaria all’incrocio tra viale Manzoni, via Merulana e via Labicana, sara’ in parte vietato il transito dei veicoli. Per il tram 8 ultima partenza da piazza Venezia alle 19:30 e alle 20:08 da Casaletto. Dalle 22:00 alle 4:00 deviate le linee di bus. Infine, da martedi’ prossimo a venerdi’ 1 aprile, dalle 21:00 alle 6:00, sono in programma lavori di manutenzione sul viadotto della Magliana, da via del Pattinaggio a via della Magliana, in direzione Fiumicino. Strada chiusa al traffico e bus deviati. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it