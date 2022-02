In segno di solidarietà e vicinanza del popolo italiano a quello ucraino. Oggi fiaccolata alle 18 in piazza del Campidoglio

Ieri sera, a Roma, il Colosseo si è illuminato con i colori giallo e blu della bandiera dell’Ucraina, in segno di solidarietà e vicinanza del popolo italiano a quello ucraino.

Per oggi, invece, il sindaco Roberto Gualtieri ha indetto una fiaccolata per la pace in Ucraina: alle 18 da piazza del Campidoglio partirà una simbolica marcia per la pace verso il Colosseo.