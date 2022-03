Ucraina: Lazio, 500mila euro a Comuni per accoglienza

Gualtieri, da Roma grande sforzo per accoglienza profughi

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha stanziato 500.000 euro a favore dei comuni per le attivita’ di accoglienza e assistenza ai cittadini ucraini che sono gia’ arrivati o che arriveranno nel territorio della nostra Regione.

“La Regione Lazio e’ vicina alla popolazione ucraina, questo contributo va nella direzione della mozione approvata all’unanimita’ dall’Assemblea consiliare mercoledi’ 2 marzo, con la quale si impegna la Giunta a garantire l’accoglienza dei profughi che sono costretti a scappare dalle loro case”, afferma Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Per quanto riguarda l’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, a Roma “abbiamo una task force, partecipiamo al tavolo di crisi regionale che e’ stato istituito oggi, stiamo mettendo a disposizione luoghi, stanze d’albergo per chi vuole venire a Roma per fuggire dalla guerra. Vogliamo aiutare le famiglie che vogliono aiutarci ad accogliere queste persone”, ha detto inoltre il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della conferenza per la presentazione degli obiettivi dei prossimi 180 giorni di governo in Aula Giulio Cesare. “Stiamo predisponendo tutta la filiera dell’accoglienza, dell’aiuto e della solidarieta’ con uno sforzo enorme ma anche con la partecipazione dei romani che sentono molto questa crisi e vogliono aiutare chi soffre il dramma della guerra”, ha concluso il sindaco.