Ucraina: l’invasione russa, ecco cosa succede

Gli ultimi aggiornamenti del secondo giorno di guerra

Il secondo giorno dell’operazione militare russa, ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti:

I dati del ministero della Difesa russo

Truppe delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk continuano le operazioni contro le unità delle forze armate ucraine con il supporto del fuoco delle forze armate russe.

– Truppe di Donetsk in direzione di Volnovakha, sono avanzate di un altro chilometro in profondità nella difesa dei battaglioni nazionalisti.

– Truppe di Luhansk nell’area di Stepovoe è avanzato fino a una profondità di nove chilometri.

Successi militari sono stati ottenuti nell’area dell’isola di Zmeiny e vicino all’insediamento di Mykolaiv.

Nel corso dell’operazione le forze armate russe hanno messo fuori combattimento 118 strutture militari dell’infrastruttura militare dell’Ucraina. Tra questi: 11 aeroporti militari, 13 posti di comando e centri di comunicazione delle forze armate ucraine, 14 sistemi missilistici antiaerei S-300 e Osa e 36 stazioni radar.

Abbattuti: 5 aerei da combattimento, un elicottero, cinque aeromobili a pilotaggio remoto.

Distrutti: 18 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 7 lanciarazzi multipli, 41 unità di veicoli militari speciali e 5 battelli da combattimento.

I dettagli del sito web specializzato “Topwar.ru”

Sud e Donbass

Operazione in corso vicino a Kherson in direzione sud, le truppe si stanno muovendo in direzione di Mykolaiv con una svolta simultanea verso nord, a Krivoy Rog. Nell’area di Kherson, i carri armati delle Forze armate ucraine sono avanzati ma sono stati attaccati dagli elicotteri d’attacco russi Ka-52. Due carri armati sono stati colpiti e il personale militare a bordo di altri carri armati ha lasciato i veicoli. Anche in questa zona è stata distrutta una colonna automobilistica delle forze armate ucraine.

Il successo principale del raggruppamento di truppe del sud è il controllo di due valichi strategici vicino a Kherson e Novaya Kakhovka, sul fiume Dnepr. Altre truppe si stanno spostando a nord, verso Zaporozhye, e ad est, verso Mariupol.

Il complesso idroelettrico di Kakhovka è stato conquistao. L’acqua attraverso il canale di Crimea settentrionale da ieri ha iniziato a defluire verso la penisola, come confermato già dal presidente della repubblica autonoma di Crimea, Sergej Aksionov.

Melitopol è accerchiata. Sinora non sono state prese ulteriori misure in questa direzione, poiché è necessario fornire assistenza alla repubblica di Donetsk a Volnovakha, nell’omonima regione, dove è già stata rilevata la dissoluzione delle difese delle forze armate ucraine. I pesanti combattimenti in corso nel nord della repubblica di Luhansk potrebbero portare alla creazione di una grande “sacca” delle forze di sicurezza ucraine, che verrebbero accerchiate, poiché le truppe russe hanno iniziato ad avanzare da Kharkiv da nord verso Luhansk, e verso Dnepropetrovsk e Poltava. Per ora non è confermata la conquista di Kharkiv, dove le forze armate ucraine continuano a opporre resistenza.

Nord

Da Sumy, che è stata presa sotto controllo, le truppe russe avanzano in direzione di Cherkassy. Nell’edificio dell’amministrazione regionale di Sumy è già stato “installato” l’ufficio del comandante militare russo. Le truppe a nord di Sumy stanno avanzando verso ovest, puntando Kiev. Il passaggio vicino a Chernihiv è stato fatto saltare in aria dalle forze armate ucraine, che hanno rallentato l’avanzata delle truppe russe. Tuttavia, forze piuttosto numerose, dal territorio della Bielorussia, si stanno già concentrando a ovest di Kiev per accerchiarla.

L’operazione è iniziata con l’atterraggio di quasi 50 elicotteri da trasporto presso l’aeroporto del villaggio di Hostomel, a nord ovest di Kiev. La battaglia per l’aeroporto è durata circa un’ora e l’infrastruttura è ora completamente sotto il controllo dei paracadutisti russi. Da notare la perdita di elicotteri russi Ka-52, abbattuti vicino all’aeroporto di Hostomel.

Dopo che le forze armate dell’Ucraina hanno iniziato a ritirarsi da Pripyat, due colonne di truppe russe sono avanzate da nord: una in direzione di Kiev e l’altra verso Zhytomyr.