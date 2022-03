Ucraina: Mattarella a messa alla Basilica di Santa Sofia di Roma

E' la chiesa ucraina cattolica nella zona romana di Boccea.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla Messa nella la Basilica di Santa Sofi’a a Boccea, chiesa Ucraina cattolica.

La chiesa ed il suo comprensorio costituiscono dall’inizio della guerra il punto di raccolta e di stoccaggio degli aiuti verso la popolazione ucraina, visibili anche all’esterno della chiesa e depositati anche nei locali parrocchiali. Al momento gia’ 12 camion sono partiti per l’Ucraina con la collaborazione di diversi volontari. Lo scorso 3 marzo anche il Cardinale Krajewski, Elemosiniere di Sua Santita’, si e’ recato presso la Basilica per recapitare materiale sanitario e generi di sussistenza. Oggi ricorre nel calendario liturgico la prima domenica di Quaresima, che nel rito orientale e’ celebrata con particolare solennita’ ed e’ denominata “dell’Ortodossi’a”.

A Santa Sofia si celebra la Divina Liturgia (denominazione della celebrazione eucaristica nel rito bizantino) in lingua ucraina, con la benedizione delle icone. Nelle domeniche di Quaresima viene utilizzata la Divina Liturgia cd. “di San Basilio”, in uso solo in alcune circostanze, al posto della abituale Liturgia “di San Giovanni Crisostomo”.