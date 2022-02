Ucraina: Natalia che vive in Italia, “se mio figlio volesse partire per la guerra io direi di sì” – VIDEO

"Dobbiamo difenderci da soli", dice la donna davanti a Santa Maria dei Monti a Roma, sede della chiesa greco- ucraino

Natalia, ucraina residente stabilmente in Italia

“Dobbiamo difenderci da soli. Se mio figlio” di 30 anni, sposato qui in Italia “volesse partire per la guerra io direi di sì. Probabilmente diventi carne da macello ma difendi tuo Paese”. Lo ha detto Natalia, una donna Ucraina che vive da anni in Italia, davanti a Santa Maria dei Monti a Roma, sede della chiesa greco- ucraino.

“Con la mia bandiera, con mio figlio, mia nuora e con mio marito, sono andata davanti all’ambasciata Russa a Roma per protestare contro l’aggressione alla nostra Ucraina”. Il gruppo è stato allontanato dalla Digos perché la manifestazione non era autorizzata. “La nostra bandiera è gialla e azzurra, come il cielo e il sole. Siamo il granaio d’Europa perché siamo grandi lavoratori”.