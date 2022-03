Ucraina: nel Lazio bus e metro gratis per i profughi

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, illustrando gli interventi e le misure messi in campo dall’Unità di crisi per l'emergenza Ucraina

“Abbiamo deciso che il servizio di trasporto Cotral su tutto il territorio regionale, sarà gratuito per i cittadini ucraini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, illustrando gli interventi e le misure messi in campo dall’Unità di crisi per l’emergenza Ucraina. “Bus, metro e treni regionali saranno gratuiti con la tessera straniero temporaneamente presente (stp)”, ha spiegato il governatore.