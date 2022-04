Ucraina: Papa, in questa guerra “assistiamo all’impotenza dell’Onu”

Alla fine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI il Pontefice ha mostrato una bandiera che gli è stata portata da Bucha, città ucraina teatro di un massacro di civili

“Nell’attuale guerra in Ucraina, assistiamo all’impotenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite”. Lo ha detto Papa Francesco durante l’udienza generale nell’Aula Paolo VI.

“Oggi si parla spesso di ‘geopolitica’, ma purtroppo la logica dominante è quella delle strategie degli Stati più potenti per affermare i propri interessi estendendo l’area di influenza economica, ideologica e militare, lo stiamo vedendo con la guerra”, ha continuato il Papa. “Dopo la seconda guerra mondiale si è tentato di porre le basi di una nuova storia di pace, purtroppo non impariamo, ma purtroppo è andata avanti la vecchia storia di grandi potenze concorrenti”, ha aggiunto.

Al termine dell’udienza il pontefice ha mostrato una bandiera che gli è stata portata da Bucha, città ucraina teatro di un massacro di civili. “Questa bandiera viene dalla guerra – ha spiegato -, proprio da quella città martoriata di Bucha. E anche ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano, salutiamoli e preghiamo insieme con loro”, ha aggiunto facendo salire sul palco vicino a lui un gruppo di bambini, alcuni recando anche disegni.

“Questi bambini sono dovuti fuggire e arrivare a una terra sana – ha affermato il Pontefice -: questo è uno dei frutti della guerra. Non dimentichiamoli e non dimentichiamo il popolo ucraino”.

Francesco ha quindi regalato ai bambini, uno ad uno, delle grandi uova di Pasqua. “È duro essere dovuti andare in un’altra terra per una guerra”, ha concluso.

Al termine dell’udienza Francesco ha ricordato come le “recenti notizie sulla guerra in Ucraina, anziché portare sollievo e speranza, attestano invece nuove atrocità, come il massacro di Bucha. Crudeltà sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora: si metta fine a questa guerra, si facciano tacere le armi, si smetta di seminare morte e distruzione. Preghiamo insieme su questo”.