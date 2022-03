Ucraina: rafforzati i controlli derby Roma per tifosi filo-Putin

Verifiche anche su possibile arrivo di ultras bulgari filorussi

Saranno rafforzati gia’ da domani i controlli delle forze dell’ordine in vista del derby tra Roma e Lazio previsto per domenica allo stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto emerso nel Comitato per l’ordine e la sicurezza, saranno potenziati i filtraggi e, in particolare saranno verificati gli striscioni delle tifoserie ed eventuali scritte in riferimento al conflitto tra Russia e Ucraina.

Polizia e carabinieri sono in allerta anche per il possibile arrivo sul territorio italiano di tifosi bulgari: i biancoazzurri sono infatti gemellati con il Levsky Sofia la cui tifoseria e’ tra le piu’ temute in Europa.

Controlli sono stati predisposti, oltre che nei pressi dell’Olimpico – lato Ponte Milvio, zona della Curva Nord laziale; e l’Obelisco, terra dei giallorossi -, anche nel centro storico. E’ li’ infatti che si prevede un afflusso di tifosi filo-Putin provenienti dalla Bulgaria.