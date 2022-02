Ucraina: Roma scende in piazza per la pace

Manifestazione a piazza Santi apostoli, oltre 10mila persone presenti

A Santi Apostoli, per dire No la guerra in Ucraina, per sventolare la bandiera della Pace: sono migliaia, sicuramente più di 10mila, le persone presenti questa mattina a Santi Apostoli a Roma. La piazza ha osservato un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina. Al termine del giro di orologio, un applauso.

Anche studentesse e studenti presenti alla grande mobilitazione per la pace di questa mattina a Roma: un corteo di migliaia di giovani che sta raggiungendo piazza Santi Apostoli, dove prosegue il presidio lanciato da organizzazioni e movimenti sociali che gia’ adesso vede una grandissima partecipazione.

“Sappiamo da che parte stare: contro la guerra e contro ogni imperialismo, senza se e senza ma” dichiarano da Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti e Link Coordinamento Universitario “Davanti a quello che sta succedendo non bastano appelli e belle parole: serve mobilitarsi ma serve soprattutto lavorare incessantemente per la pace. Rispediamo al mittente le dichiarazioni di leader politici nostrani che insistono sulla necessita’ di un intervento militare NATO e sull’invio di armamenti: non e’ con aiuti militari che si garantisce la risoluzione pacifica dei conflitti. Serve oggi dare risposte ai civili che stanno gia’ pagando questa guerra: l’Europa deve subito aprire le sue frontiere alle donne e agli uomini in fuga dalla guerra, dalle bombe, dalla morte.” continuano gli studenti. In questi giorni, sono numerosissime le piazze che in tutta Italia si stanno convocando, a cui si aggiungono iniziative di mobilitazione proposte direttamente all’interno di scuole e universita’: striscionate, assemblee, presidi. “La reazione non puo’ e non potra’ essere quella dell’ennesimo dispiegamento di forze militari: se c’e’ una risposta possibile e’ quella della pace” concludono le organizzazioni studentesche.

“Siamo qui contro l’aggressione di Putin che va condannata senza mezzi termini. Per la pace”. Lo dice Nicola Fratoianni, segretario di SI’, arrivando alla manifestazione ‘Contro la Guerra, per una Europa di Pace’, in piazza Santi Apostoli a Roma. “Si fermi una politica costruita su blocchi che si contrappongono e che alimentano solo un’instabilita’ che poi porta alla guerra. Guerra che, come sappiamo, ha una prima vittima: i civili. Quindi si lavori per il cessate il fuoco. Poi si metta al centro una politica di pace per il mondo”, ha proseguito il segretario di SI. “Sanzioni? Bisogna mettere in campo ogni strumento non militare perche’ se qualcuno pensa di rispondere alle bombe con le bombe vuol dire avviare il mondo verso una tragedia incalcolabile – ha sottolineato Fratoianni -. Bisogna utilizzare ogni strumento sapendo che anche quelli economici devono essere misurati, non tanto verso i nostri interessi. Non e’ questione di calcolo – ha aggiunto – spesso le sanzioni, che magari rivolgiamo agli oligarchi, che tengono i soldi al sicuro da qualche parte, colpiscono invece le popolazioni civili. Anche su questo dobbiamo fare un ragionamento intelligente. Ora apriamo una trattativa per il cessate il fuoco.