Ucraina: S.Egidio, a Putin e Zelensky appello Kiev ‘citta’ aperta’

Sarà consegnato in queste ore al presidente russo e al presidente ucraino, attraverso le rispettive ambasciate.

L’appello perche’ cessino immediatamente i combattimenti e venga proclamata con urgenza Kiev “citta’ aperta” – lanciato ieri da Andrea Riccardi e dalla Comunita’ di Sant’Egidio – sara’ consegnato in queste ore al presidente russo Putin e al presidente ucraino Zelensky, attraverso le rispettive ambasciate.

Lo ha annunciato questa mattina, durante lo speciale del Tg1, lo stesso Riccardi insistendo sul valore di Kiev per il mondo intero e la necessita’ di un immediato cessate il fuoco per proteggere i suoi abitanti, a partire dai piu’ fragili. Sul sito della Comunita’ (www.santegidio.org ) e’ possibile anche aderire all’appello per salvare la citta’ e i suoi abitanti.