Ucraina: ucciso cameraman di Fox News

Lo riferisce l'emittente Usa. Uccisa giornalista ucraina e ferito anche giornalista Benjamin Hall

Un cameraman di Fox News e’ stato ucciso in Ucraina. Lo riferisce l’emittente Usa.

Pierre Zakrzewski e’ stato ucciso e il suo collega Benjamin Hall e’ rimasto ferito quando il loro veicolo e’ stato colpito lunedi’ da un incendio mentre arrivavano a Horenka, fuori Kiev. Lo ha riferito l’amministratore delegato di Fox News Media, Suzanne Scott. Hall e’ stato gravemente ferito alle gambe, colpite da alcune schegge provocate dall’esplosione. “Oggi e’ un giorno straziante per Fox News Media e per tutti i giornalisti che rischiano la vita per raccontare delle notizie”, si legge in una nota dell’emittente statunitense.

Zakrzewski, spiega la Fox, aveva una lunga esperienza nei teatri di guerra. Il consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko ha detto che la vittima era irlandese.

Anche la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova e’ morta in seguito all’attacco russo nel nord ovest di Kiev in cui e’ rimasto ucciso il cameraman della Fox Pierre Zakrewski. Lo riferisce l’agenzia di stampa ucraina Unian, aggiungendo che il terzo reporter, il britannico Ben Hall, che era con loro nell’auto colpita e rimasto gravemente ferito, sarebbe stato sottoposto ad un intervento per l’amputazione di una gamba. La Fox, riferisce la Cnn, non ha ancora confermato se Kuvshinova stesse lavorando con il team dell’emittente americana.